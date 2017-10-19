Ekin Fil’in “Kaygı” filmi için hazırladığı müzikler kaset formatında satışa çıkıyor

Ceylan Özgün Özçelik’in birçok uluslararası festivalde de gösterilen ilk uzun metrajı Kaygı için Ekin Fil’in hazırladığı müzikler kaset oluyor. The Helen Scarsdale Agency etiketiyle yayınlanacak albüm, Ekin Fil’in ilk soundtrack albümü.

Geçtiğimiz aylarda Ghosts Inside isimli albümüyle karşımıza çıkan Ekin Fil, Kaygı için yaptığı müziklerde tekinsiz synth tonları ve ustalıkla kullanılmış boşluklarla filmle kusursuz bir şekilde bütünleşen bir atmosfer yaratıyor. 17 Kasım’da kaset formatında yayınlanacak albümden kısa bir bölümü aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.

Önümüzdeki ay Berlin ve Utrecht’te konserler verecek olan Ekin Fil, 24 Ekim’de de In The Void’in Ankara’da düzenlediği Sessions #1 – Ambient/Drone/Experimental gecesinde sahne alacak.

Yiğit Atılgan’ın Kaygı filminin yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik’le Bant Mag. No:56 için yaptığı röportaja da buradan ulaşabilirsiniz.