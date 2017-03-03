Ekin Saçlıoğlu’nun “Bunlar Fabl Değil Çocuklar” sergisi, 1 Nisan’a kadar Galata Rum İlkokulu’nda

Ekin Saçlıoğlu’nun sekizinci kişisel sergisi Bunlar Fabl Değil Çocuklar, milyonlarca yıl yaşamış ve soyu tükenmiş ya da tükenmek üzere olan canlılar, yaşayan fosil bitkiler ve varoluş mücadelesi veren hayvan türlerinin hikayelerini anlatıyor. 4 Mart Cumartesi günü saat 16:00’da açılacak olan sergi, 1 Nisan Cumartesi gününe dek Galata Rum İlkokulu’nda ziyaret edilebilir.

Desen çalışmaları, resimler, heykeller ve çeşitli yerleştirmelerin yer alacağı Bunlar Fabl Değil Çocuklar sergisi, varoluş ve insan-doğa ilişkisini farklı bir perspektiften ele alıyor. Sergide yer alan desen ve resimlere, insanoğlunun yabanıl hayatı kontrol etme çabaları ve bir güç gösterisi olarak öldürülmüş hayvanlarla fotoğraf çektirme merakı ilham vermiş. Sergide yer alan ilginç çalışmalardan biri de soyunun tek örneği olan ve 2012 yılında hayatını kaybeden Yalnız George isimli kaplumbağanın birebir ölçülerle yapılmış kabuk replikası.

Pazar ve pazartesi günleri hariç haftanın her günü ziyaret edebileceğiniz sergiyle ilgili detaylı bilgi için buraya tıklamanız yeterli.