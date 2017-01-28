Elbow’dan Benedict Cumberbatch’li yeni klip: “Gentle Storm”

3 Şubat’ta yedinci albümü Little Fictions‘ı yayınlayacak olan İngiliz grup Elbow, albümde yer alacak “Gentle Storm” parçası için çekilen klibi yayınladı. Godly & Creme’in “Cry” parçasının videosunun bir tür uyarlaması olan “Gentle Storm”da Benedict Cumberbatch de yer alıyor.

Concord Records ve Polydor Records ortaklığıyla yayınlanacak olan Little Fictions, grubun 2014’ten bu yana yayınladığı ilk albüm olacak. Bu süre zarfında grubun solisti Guy Garvey de ilk solo albümünü servis etmişti.

Yönetmenliğini Kevin Godley’nin üstlendiği “Gentle Storm” klibini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

“Gentle Storm”a ilham veren 1985 yılında yayınlanmış “Cry” klibi de aşağıda.