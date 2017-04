Elizabeth Olsen ve Aubrey Plaza’lı “Ingrid Goes West”ten fragman

Son olarak Legion dizisinde sergilediği etkileyici performansla karşımıza çıkan Aubrey Plaza ve Marvel sinematik evreninin Scarlet Witch’i Elizabeth Olsen’ı başrollerinde izleyeceğimiz Ingrid Goes West, Instagram bağımlısı bir karakterin yeni arkadaş çevresiyle yaşadıklarını konu eden bir komedi.

Yönetmenliğini Matt Spicer’ın üstlendiği film geçtiğimiz aylarda Sundance’te gösterilmişti. Yönetmenin ilk uzun metrajı olan Ingrid Goes West, ABD’de bu yaz giriyor fakat Türkiye için henüz bir vizyon tarihi belirlenmiş değil. Filmden yayınlanan yeni fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Aubrey Plaza’yı izleyeceğimiz bir sonraki uzun metraj yine bir komedi filmi olacak. Yönetmenliğini geçtiğimiz yıl korku / komedi filmi The Greasy Strangler’la karşımıza çıkan İngiliz yönetmen Jim Hosking’in yöneteceği An Evening With Beverly Luff Linn filminde başrolde izleyeceğimiz Aubrey Plaza’ya Legion‘dan da rol arkadaşı olan Jemaine Clement ve Emile Hirsch eşlik edecek.

Yeni Avengers filmi Infinity War‘da bir kez daha Scarlet Witch karakterini canlandıracak olan Elizabeth Olsen, başrolünü Chris Cooper’la paylaşacağı dram filmi Light on Broken Glass; Jeremy Renner ve Jon Bernthal’lı aksiyon filmi Wind River ve Ed Harris ve Jason Sudeikis’in de oyuncu kadrosunda yer aldığı biyografik film Kodachrome’da karşımıza çıkacak.