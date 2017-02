Emma Watson’lı “Beauty and the Beast”ten kısa bir sahne

Disney’in en ünlü animasyon yapımlarından biri olan Beauty and the Beast, 26 yıl sonra film uyarlamasıyla vizyona giriyor. Başrollerinde Emma Watson ve Dan Stevens’ın yer aldığı fantastik filmden kısa bir sahne görücüye çıktı.

Beauty and the Beast‘in canlı aksiyon uyarlaması, birçok Disney animasyonunun uyarlamalarıyla devam edecek bir serinin ilk filmi oluyor. Önümüzdeki yıllarda Mulan, The Lion King ve Aladdin gibi klasik Disney yapımlarının canlı aksiyon uyarlamaları vizyonda olacak.

17 Mart’ta gösterime girecek olan Beauty and the Beast‘in yönetmenliğini son olarak Ian McKellen’ın yaşlı Sherlock Holmes olarak karşımıza çıktığı Mr. Holmes filmini çeken Bill Condon üstleniyor. Usta oyuncu Ian McKellen, Beauty and the Beast‘te de Cogsworth karakterini seslendiriyor. Yarı animasyon olarak kurgulanan filmin oyuncu ve seslendirmen kadrosunda Luke Evans, Ewan McGregor, Gugu Mbatha-Raw ve Stanley Tucci gibi isimler bulunuyor.

Watson’ın canlandırdığı Belle karakterini şarkı söylerken ve kasabadan insanlarla konuşurken gördüğümüz yeni Beauty and the Beast sahnesini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.