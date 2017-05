Emmy ödüllü aktör Powers Boothe, 68 yaşında hayatını kaybetti

Sin City kadrosunda yer alan ve 24, Deadwood gibi dizilerde de karşımıza çıkan Hollywood’un deneyimli oyuncularından Powers Boothe, hayatını kaybetti.

Son olarak Agents of S.H.I.E.L.D dizisindeki rolüyle izlediğimiz deneyimli aktör Powers Boothe, 1980 yapımı Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones televizyon filmindeki başrolüyle Emmy ödülüne layık görülmüştü. 24, Deadwood, Moonbeam City, Nashville, Justice League gibi dizilerde rol alan Boothe, 1970’li yılların sonunda başlattığı kariyerinde bugüne kadar 70’e yakın yapımda yer aldı. Dün akşam uykusunda hayatını kaybeden Powers Boothe, 68 yaşındaydı.