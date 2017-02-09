Emrah Ablak’ın konuk olduğu “Bant Mag. Çizer Konuşmaları No:2”, Youtube’da

Sadi Güran, Ethem Onur Bilgiç, Furkan ‘Nuka’ Birgün ve Sedat Girgin’in her ay farklı bir çizeri konuk ettiği söyleşi serisi “Bant Mag. Çizer Konuşmaları”nın 26 Kasım’da gerçekleşen ikinci buluşmasında konuk Emrah Ablak olmuştu. Penguen, L-Manyak, Lombak ve daha birçok yayın için yaptığı çalışmalar ve Aman Ne Komik, Jamal ve Hiç Güleceğim Yoktu gibi kitaplarıyla tanınan Emrah Ablak’ın konuk olduğu “Bant Mag. Çizer Konuşmaları No:2”, Youtube üzerinden izlenebilir.

Serinin M.K. Perker ve Ersin Karabulut’un konuk olduğu diğer bölümleri de önümüzdeki günlerde Bant Mag.’ın Youtube kanalında olacak.