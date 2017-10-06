Engin Baş’ın ABC News için hazırladığı “Steps Into A High Calm” belgeseline Emmy ödülü

Türk gazeteci Engin Baş’ın Suriyeli bir ailenin Almanya yolculuğunu konu ettiği belgeseli Steps Into A High Calm, Emmy Ödülleri’nin haber ve gazetecelik dallarındaki ödüllerinin dağıtıldığı geceden Haber Yayını İçin Sıra Dışı Film dalında ödülle ayrıldı.

2016 yazında ABC News’te yayınlanan belgesel, Suriyeli bir ailenin Türkiye sınırından Yunanistan’a, Makedonya’ya ve sonrasında da Almanya’ya yolculuğunu konu ediyor. 38. kez sahiplerini bulan Emmy’nin haber ve gazetecilik ödüllerinde en çok PBS ve CBS yapımları ödül kazandı.

Engin Baş’ın Steps Into A High Calm belgeselini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.