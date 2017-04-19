Erkin Gören’den yeni albüm: “Kıyı”

Robust isimli son albümünü 2011 yılında yayınlayan Erkin Gören, on şarkıdan oluşan Kıyı ile uzun süren sessizliğine son verdi. İstanbul, Berlin ve Koh Rong’da ortaya çıkmış olan akustik şarkılardan oluşan albüm, bugün itibariyle Erkin Gören’in Bandcamp sayfası aracılığıyla dinlenebiliyor / edinilebiliyor.

Kapak fotoğrafı Barış Günal imzası taşıyan albümü dilediğiniz fiyata satın almak ve albümün tamamını dinlemek için buraya tıklayarak Kıyı albümünün Bandcamp sayfasına ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıdan da Erkin Gören’e geri vokal ve bas gitarda Deniz Koloğlu’nun eşlik ettiği “Yukarıya Doğru” parçasını dinleyebilirsiniz.