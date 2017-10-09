Esat Savut’un sneaker kültürüne dair konuşması ve partisi, 13 Ekim’de Bant Mag. Havuz / Bina’da

Adidas Originals’ın İstanbul’un dört bir yanında yaptığı sokak, moda, spor ve müziği kesiştiren etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin önemli sneaker koleksiyonerlerinden biri olan Esat Savut’un bu kültüre ve kültürün ikonlarına dair yapacağı konuşma 13 Ekim’de Bant Mag. Havuz / Bina’da olacak. Savut’un yapacağı konuşmanın ardından da DJ kabinine geçecek isimler Cünort ve Da Poet!

Sneakerhead olarak anılan Esat Savut’un konuşmacı olarak yer alacağı etkinliğin detaylarına Facebook sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Adidas Originals’ın ekim ayı etkinlik takvimine ulaşmak için de buraya tıklamanız yeterli.