Eski Disney animasyon sanatçılarının yeni stüdyosu ile tanışın: Taiko Studios

Disney’in animasyon stüdyolarında uzun yıllar boyunca çalışmış olan sanatçılar tarafından alternatif bir animasyon stüdyosu kuruldu. Taiko Studios ismini taşıyan stüdyonun kurucusu ise Big Hero 6, Zootopia gibi filmlerin animasyonlarından sorumlu olan Shaofu Zhang. Ekip, ayrıca yoldaki ilk projelerini de müjdeledi.

Daha önce Disney başta olmak üzere birçok önemli projede yer alan beş sanatçının bir araya geldiği Taiko Studios, bugün yaptıkları duyurunun ardından ilk iş olarak yeni projelerini duyurdu. One Small Step ismini taşıyan animasyon filmi üzerine çalıştıklarını duyuran ekip, bu projeyle ilgili şunları söyledi: “One Small Step, aslında imkansızı başarmak isteyen ve hayalinin peşinden giden herkese ve onlara destek olan ailelerine yazdığımız bir aşk mektubu gibi”. Yarı Çinli yarı Amerikalı Luna isimli bir kızın astronot olma hikayesini izleyeceğimiz animasyon, şu sıralar henüz yapım aşamasında. Taiko Studios ekibinde yer alan Andrew Chesworth ve Bobby Pontillas’ın hem yönetmenliğini yaptığı hem de yaratıcı süreçleriyle ilgilendiği One Small Step’le ilgili gelişmeleri merakla bekliyoruz.

Bu arada, Taiko Studios ekibinde ayrıca, Joy Johnson ve Andrew Jennings’in de yer aldığını da paylaşmış olalım.