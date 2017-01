Ethan Hawke ve Noomi Rapace, “Stockholm” filminde başrollerde

1973 yılında İsveç’in Stockholm şehrinde gerçekleşen ve sonraki yıllarda psikolojik bir terim olarak kullanılmaya başlanan “Stockholm sendromu“yla özdeşleşen banka soygununu konu edecek bir film yolda. Robert Budreau’nün yazıp yöneteceği filmin başrol oyuncuları Ethan Hawke ve Noomi Rapace oldu.

Yönetmenin, 2015 yılında yayınlanan Chet Baker biyografisi Born To Be Blue‘nun ardından Ethan Hawke’la ikinci kez çalışacağı filmin çekimleri nisan ayında başlayacak. Bugüne dek dört kez Oscar adaylığı kazanan Ethan Hawke, yakın zamanda vizyona girecek Valerian and the City of a Thousand Planets ve First Reformed gibi merak uyandıran filmlerde de karşımıza çıkacak. Son olarak başrolünü Willem Dafoe ile paylaştığı What Happened To Monday? filmiyle karşımıza çıkan Noomi Rapace da opera yıldızı Maria Callas’ı canlandıracağı Callas ve Alien serisinin yeni filmi Alien: Covenant da rol alacak.

Soyguncunun altı gün boyunca rehin tuttuğu banka çalışanının, soyguncuya duygusal olarak bağlandığı söz konusu olayın ardından “Stockholm sendromu” olarak adlandırılan söz konusu durum, birçok filme ilham vermiş olsa da doğrudan bir sinema uyarlaması yapılmamıştı. Filmin 2018 sonlarına doğru vizyona girmesi bekleniyor.