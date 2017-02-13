Ethnique Punch, bu perşembe Kadiköy Zor’da

Geçtiğimiz aylarda Avusturyalı plak şirketi Well Gedacht’tan yayınladığı albümü Vinyet ile karşımızda olan Ethnique Punch, bu perşembe Kadiköy’de müzikseverler ile buluşacak. Bu arada, Eskişehirli müzisyenin Berlin’de katıldığı radyo programının kaydı da yayınlandı.

Son olarak yayınladığı Vinyet albümünün lansmanını Avusturya’da gerçekleştiren ve Avrupa’da bir dizi konser veren Ethnique Punch, bir süredir Berlin’de ikamet ediyor. Üretimlerini yurt dışında da sürdüren müzisyen, geçtiğimiz günlerde Berlin’in lokal radyolarından Multikult FM’deki FreakOuternational programına konuk oldu. Ethnique Punch’ın parçalarının yanı sıra birçok farklı şarkı seçkisinin de yer aldığı programın tamamını buraya tıklayarak dinleyebilirsiniz. Bu perşembe Kadiköy Zor’da gerçekleşecek performansla ilgili detayları etkinlik sayfasından takip edebilirsiniz.