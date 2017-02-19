Ethnique Punch’tan yeni canlı performans videosu: “Müstesna”

Eskişehirli müzisyen Ethnique Punch, Well Gedacht etiketiyle yayınladığı Vinyet albümünde yer alan “Müstesna” parçası için hazırladığı canlı performans videosu ile karşımızda.

Son olarak Avusturyalı plak şirketi Well Gedacht’tan yayınladığı Vinyet ile haberlerini aldığımız Ethnique Punch, bir süredir Berlin’de ikamet ediyordu. Albümde yer alan parçalardan “Müstesna” için bir canlı performans videosu hazırlayan Ethnique Punch, tamamını kendisinin kaydettiği videosunu paylaştı. Cem Ekinci ve Gizem Karakaş’ın kamerada olduğu çekimlerin yer aldığı videoyu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.