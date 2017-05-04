Eti Negro’nun desteğiyle unutulmaz bir Sofar canlı yayını

Bu akşam ilk kez bir Sofar Istanbul konseri, internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak!

Her ay bir müzikseverin evinde gerçekleşen Sofar Istanbul konserlerinin sıradaki buluşması Eti Negro iş birliği ile evinize geliyor. Dünya çapında New York’tan Londra’ya Barselona’dan Oslo’ya kadar birçok şehirde gerçekleşen Sofar konserleri, müzikseverleri evlerin salonlarında isimlerini hiç duymadıkları veya daha önce dinlemedikleri birçok müzisyenle buluşturuyor. Bu akşam gerçekleşecek Sofar etkinliğinin ise sürpriz bir konuğu olacak!

Bu akşam 19:30’da canlı yayınlanacak konseri aşağıdaki videodan izleyebilir, tadı damağınızda kalacak bir Sofar deneyimi yaşayabilirsiniz.