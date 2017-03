Eva Green ve Tim Burton bir kez daha aynı filmde buluşuyor

Tim Burton’ın Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children ve Dark Shadows filmlerinde rol alan Eva Green, ünlü yönetmenin yeni filmi için görüşmelere başladı. Green’in Disney’in klasik animasyonlarından Dumbo‘nun sinema uyarlamasında rol alması gündemde.

1941 yılında Walt Disney yapımcılığında yayınlanan Dumbo, Disney’in Beauty & The Beast‘le başlayan klasik yapımlarını yeniden sinemaya uyarlama furyası kapsamında karşımıza çıkacak. Koca kulakklarını kanat olarak kullanarak uçabilen bir fili konu eden Dumbo’nun kötü karakterini de Tom Hanks’in canlandıracağı konuşuluyor.

Henüz filmde hangi karakter için düşünüldüğü açıklanmayan Eva Green’den Dumbo‘da rol alacağına dair resmi bir açıklama gelmiş değil. Yine de Disney’le görüşmelerinin sürdüğü biliniyor. Son yıllarda Sin City: A Dame to Kill For, The Salvation gibi filmler ve özellikle de Penny Dreadful dizisinde canlandırdığı Vanessa Ives karakteriyle epey gündemde olan Green’i yakında izleyeceğimiz sinema filmleri arasında ilginç yapımlar bulunuyor. Eva Green’in İngiliz yazar Virginia Woolf’u canlandıracağı Vita and Virginia‘nın çekimlerinin önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor. Ayrıca yeni Roman Polanski filmi D’après une histoire vraie ve Lisa Langseth’in yazıp yönettiği dram filmi Euphoria‘da başrollerde Eva Green’i izleyeceğiz.