Evan Rachel Wood açıkladı: “Westworld” önümüzdeki bahar aylarında dönüyor

İlk sezonuyla dört dalda Emmy ödülü kazanan HBO dizisi Westworld‘ün yeni sezonunun yayın tarihi hala açıklanmış değil. Dizinin başrol oyuncularından Evan Rachel Wood, Twitter üzerinden gelen bir soruya verdiği yanıtla, yeni Westworld bölümlerinin yayın tarihine dair en somut bilgiyi vermiş oldu.

Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu, ilginç soundtrack’i ve etkileyici kurgusuyla izleyicilerden tam puan alan Westworld‘ün yeni sezon bölümlerinden fragmanlar çıkmış olmasına rağmen hala yeni sezonu ne zaman izleyeceğimiz konusu gizemini koruyor. Evan Rachel Wood Twitter’da Mystasiaboss isimli kullanıcıdan gelen soruya verdiği “2018 Baharı” yanıtıyla önümüzdeki ayları işaret etti. Bu cevap, yeni Westworld sezonu için en az üç dört ay bekleyeceğimiz anlamına geliyor. HBO’nun önümüzdeki günlerde konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması muhtemel.

Diziden yayınlanan fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.