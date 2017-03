Explosions In The Sky’dan yeni stop-motion klip: “The Ecstatics”

Explosions in the Sky, geçtiğimiz yıl bu zamanlar yayınlanan albümlerinde yer alan “The Ecstatics” parçasına hazırladıkları stop-motion klipleri ile karşımızda.

Amerikalı post-punk topluluğu Explosions in the Sky, son olarak müzik dünyasında sayısız isimle çalışmış prodüktörlerden biri olan John Congleton ile bir araya geldikleri son albümleri The Wilderness ile müzikseverler ile buluşmuştu. Geçen yıl bu zamanlar yayınlanan albümde yer alan “The Ecstatics” parçası için bir klip hazırlayan grup, bu alanda daha önce hem müzik hem de sinema alanında birçok çalışması ile tanınan stop-motion sanatçısı Hayley Morris ile bir araya geldi. Büyüleyici görüntülerin yer aldığı klibi aşağıdan izleyebilirsiniz.