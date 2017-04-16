Fanzineist, 21-23 Nisan’da Kadiköy’deki üç farklı mekanda gerçekleşecek

Kendin yap kültürünü benimseyen yüzden fazla yerli ve yabancı yayıncının Kadiköy’deki üç farklı mekanda bir araya geleceği Fanzineist, 21-23 Nisan’da ziyaretçiler ile buluşacak.

Bu sene ikincisi gerçekleşecek olan Fanzineist; illüstrasyon, müzik, çizgi roman, spor, sanat ve daha birçok alanda üretimler yapan yerli ve yabancı bağımsız yayıncıları yeniden 21-23 Nisan’da bir araya getiriyor. Arkaoda, Tight Aggressive ve Tasarım Atölyesi Kadiköy’de üç gün boyunca on beş farklı ülkeden toplam 135 bağımsız yayıncının standlarının yer alacağı Fanzineist’te, kendin yap kültürünü benimseyen yayıncılar yer alacak. Sayısız fanzinin ziyaretçilerle buluşacağı etkinlik kapsamında film gösterimi, söyleşi ve konserler de gerçekleşecek. Deniz Beşer, Naci Mert, Hilal Can ve Dila Naz Nurgör tarafından 21-23 Nisan’da düzenlenecek olan Fanzineist’in detaylı programını aşağıdan inceleyebilir, buraya tıklayarak son dakika gelişmelerini Facebook üzerinden takip edebilirsiniz.