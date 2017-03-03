“Fargo”nun yeni sezonundan bir teaser daha

Oyuncu kadrosunda Ewan McGregor, David Thewlis, Carrie Coon ve Mary Elizabeth Winstead’in yer aldığı yeni Fargo sezonu, 19 Nisan’da başlıyor. Coen Kardeşler’in kült filminden uyarlanan dizinin üçüncü sezonundan bir teaser daha yayınlandı.

2010 yılında geçecek olan yeni Fargo sezonunda Ewan McGregor’u ikiz kardeşleri canlandırırken izleyeceğiz. McGregor’un canlandıracağı ikizlerden Emmit Stussy, başarılı bir emlak zengini; Ray Stussy ise hayatındaki şanssızlıklardan dolayı ikizini suçlayan bir şartlı tahliye memuru.

Noah Hawley’nin hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği 10 bölümden oluşacak yeni Fargo sezonundan yayınlanan 15 saniyelik teaser aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.