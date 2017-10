Fatboy Slim, 16 Aralık’ta MIX Festival’da

Zorlu PSM’de 15-16 Aralık tarihlerinde ikinci kez gerçekleşecek MIX Festival’ın The Wedding Present, Selda Bağcan & Boom Pam, Mustafa Özkent, Jakuzi ve Kabus Kerim gibi isimlerin yer aldığı programına Fatboy Slim de eklendi.

Kariyeri boyunca “Prasie You”, “Right Here Right Now”, “Ya Mama” ve “Weapon Of Choice” gibi hit mertebesine ulaşmış sayısız şarkıya imza atan İngiliz DJ ve prodüktör Fatboy Slim, 16 Aralık’ta festival kapsamında sahne alacak. Grammy ödüllü müzisyen, 2010 yılında David Byrne’le hayata geçirdiği bol konuklu Here Lies Love albümünün ardından bir konser albümü bir de mixtape yayınladı.

Zorlu PSM’deki çeşitli sahnelere yayılacak ve iki gün boyunca ziyaretçilerine geniş skalada bir müzik ziyafeti yaşatacak olan MIX Festival’ın biletleri de 18 Ekim Çarşamba günü satışa çıkıyor. Festivale dair detaylı bilgiler için buraya tıklamanız yeterli.