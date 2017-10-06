Father John Misty’den Tom Petty’ye saygı duruşu: “To Find A Friend”

66 yaşında hayatını kaybeden Tom Petty’nin şarkıları, geride bıraktığımız günlerde çeşitli müzisyen ve grupların konserlerinde efsanevi müzisyenin anısına yeniden yorumlandı. Phoenix’teki Orpheum’da sahne alan Father John Misty de “To Find A Friend” parçasını seslendirerek Tom Petty’yi andı.
1994 yılında yayınlanan Wildflowers albümünde yer alan “To Find A Friend”in Father John Misty yorumu, dinleyiciler tarafından çekilmiş videolarla internetteki yerini aldı. Konserinin ortasında, akustik gitarıyla tek başına söz konusu şarkıyı seslendiren Father John Misty’nin performansını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.