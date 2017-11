Feist’tan Leonard Cohen yorumu: “Hey, That’s No Way To Say Goodbye”

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden efsanevi müzisyen Leonard Cohen için 6 Kasım’da düzenlenecek saygı ve anma konseri öncesinde Kanadalı müzisyen Feist, etkileyici bir Cohen cover’ıyla karşımızda.

Bu yılki Juno Awards ödül töreninde de Leonard Cohen’in “Hey, That’s No Way To Say Goodbye” şarkısını yorumlayan Feist, söz konusu cover’ın stüdyo kaydını paylaştı. 6 Kasım’da, Cohen’in ölümünün birinci yıl dönümü sebebiyle Montreal’deki Bell Centre’da gerçekleşecek özel konserde Feist’la birlikte Courtney Love, Lana Del Rey, Philip Glass ve Damien Rice gibi isimler sahne alacak.

Orijinal versiyonu 1987 yılında yayınlanan The Songs of Leonard Cohen albümünde yer alan “Hey, That’s No Way To Say Goodbye” parçasının Feist yorumunu aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz. Leonard Cohen’in kariyeri ve mirasını A’dan Z’ye masaya yatırdığımız dosyamızı okumak için de buraya tıklamanız yeterli.