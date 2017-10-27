Fever Ray’den yeni albüm: “Plunge”

İsveçli müzisyen Karin Dreijer’in solo projesi olan Fever Ray, ikinci stüdyo albümü ile sessizliğini bozuyor. Plunge ismini taşıyan albüm, bugün Rabid Records etiketiyle yayınlandı.

Tam sekiz yıllık aranın ardından gelen yeni Fever Ray albümünde 11 şarkı bulunuyor. Albümde yer alacak şarkılardan “To The Moon And Back” (Hayır, bir Savage Garden cover’ı değil) için çekilen klip geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Martin Falck’ın yönetmenliğini üstlendiği klibi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Kendi adını taşıyan ilk albümüyle büyük ses getiren Fever Ray’in sürpriz ve heyecan verici geri dönüşü hakkında fikir sahibi olmak için aşağıdaki bağlantıdan albümün tamamını dinleyebilirsiniz.