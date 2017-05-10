Feza’nın Karavan Sessions performansından ilk video: “İyi Ama Çirkin”

İstanbullu stoner rock üçlüsü Feza, canlı performansıyla Karavan Sessions serisine konuk oldu.

Konuk ettikleri müzisyen ve grupların canlı performanslarını farklı ve etkileyici lokasyonlarda kaydeden Karavan Sessions ekibi, Feza’yı da Urla yakınlarındaki Yağcılar’da ağırlamış. Son olarak 2014 yılında dört şarkılık bir EP yayınlayan Feza, Karavan Sessions performansından yayınlanan ilk video’da söz konusu EP’de yer almayan parçalarından “İyi Ama Çirkin”i seslendirmiş.

Yapımcılığını Lamba Film’in üstlendiği Karavan Sessions’ın Lara Di Lara, Palmiyeler ve Kam Ata gibi isimlerin konuk olduğu önceki bölümlerine buradan ulaşabilirsiniz.