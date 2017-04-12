FFINE’ın ilk sergisi “Ben Artık İflah Olmam”, bu cuma Tight Aggressive’de açılıyor

Bağımsız olarak üretim yapan on sanatçının benlik ve kendini bulma arayışını konu alan karma sergi “Ben Artık İflah Olmam”, FFINE ve Tight Aggressive iş birliğiyle 14 Nisan Cuma akşamı açılıyor.

Tuğçe Kep ve Ecemnaz Dalmaz’ın küratörlüğünde gerçekleşecek olan ilk sergi olacak Ben Artık İflah Olmam’da küratör ikilisinin yanı sıra Selver Yıldırım, Elif Demir, Murat Güzelgün, Ada Tuncer, Gözde Mutluer, Özgür Biber, Cansu Gürsu ve Burka Bayram’ın çalışmaları görülebilecek. Farklı alanlarda üretim yapan birçok bağımsız sanatçının bir araya geldiği kolektif FFINE tarafından düzenlenen Ben Artık İflah Olmam’ın ardından yine FFINE’ı önümüzdeki aylarda farklı konseptlerdeki çalışmalar ile göreceğiz. Yeldeğirmeni’ndeki Tight Aggressive’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan sergideki çalışmalar, uzun zamandır hayatımız üzerinde hakimiyet kuran karamsar havanın, benlik üzerindeki yansımalarını konu alıyor. Sergiyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilir, FFINE’ı ise buradan takip edebilirsiniz. Ben Artık İflah Olmam, 27 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.