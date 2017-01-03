“Fifty Shades Darker”dan yeni bir fragman

Başrollerinde Jamie Dornan ve Dakota Johnson’ı izleyeceğimiz Fifty Shades Darker, 10 Şubat’ta gösterime girecek. İlk fragmanıyla rekorları alt üst eden filmden yeni görüntüler yayınlandı.

E.L. James’in çok satan romanlarından sinemaya uyarlanan Fifty Shades serisinin ikinci filmi olan Fifty Shades Darker‘ın yönetmenliğini son yıllarda Hannibal, House of Cards ve Billions gibi televizyon yapımlarının çeşitli bölümlerini çeken James Foley üstleniyor. Söz konusu film, Foley’nin on yıllık aranın ardından çektiği ilk sinema filmi olacak. Serinin 2018’de vizyona girmesi planlanan Fifty Shades Freed isimli üçüncü filminin yönetmeni de James Foley olacak.

Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle, Victor Rasuk ve Rita Ora gibi isimlerin de oyuncu kadrosunda yer aldığı Fifty Shades Darker‘dan yayınlanan yeni fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.