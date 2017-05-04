Film müziklerini konu alan belgesel “Score: A Film Music Documentary”den ilk görüntüler

Hans Zimmer, Trent Reznor, James Cameron ve film müzikleri konusunda sayısız çalışma yapmış daha birçok ismin yer aldığı belgesel Score: A Film Music Documentary‘den ilk fragman yayınlandı.

Hollywood’un en yetenekli isimleri Matt Schrader’ın yönetmenliğini yaptığı belgeselde bir araya geliyor. Hans Zimmer, James Cameron, Danny Elfman, John Williams, Quincy Jones, Trent Reznor, Howard Shore, Rachel Portman, Thomas Newman, Randy Newman, Leonard Maltin, James Horner ve Garry Marshall’ın film müzikleri ile ilgili konuşmalarını izleyeceğimiz Score: A Film Music Documentary’nin fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.