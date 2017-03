Film uyarlamasına günler kala: 5 dakikada “Ghost In The Shell”e dair her şey

Rupert Sanders’ın yönetmenliğini üstlendiği, aynı isimli kült manga serisinden sinemaya uyarlanan Ghost In The Shell filmi 31 Mart’ta gösterime giriyor. Bilim kurgu ve fantastik yapımlara ve oyunlara odaklanan internet portalı Distractotron, seriyle yeni tanışanlar için harika bir video hazırladı.

Başrol oyuncusu olarak Scarlett Johansson’un seçilmiş olmasıyla takipçilerden büyük tepki toplayan filmden şimdiye dek yayınlanan fragmanlar büyük merak uyandırdı. Oyuncu kadrosunda Michael Pitt, Juliette Binoche ve Takeshi Kitano gibi isimlerin de yer aldığı Ghost In The Shell‘in uyarlama senaryosu Jamie Moss ve Jonathan Herman imzası taşıyor.

Bugüne dek birçok farklı türde uyarlaması yapılan Ghost In The Shell‘in 1989 yılında başlayan yolculuğunu beş dakikaya sığdıran Ghost In The Shell: A Brief History videosu aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.