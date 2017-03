Fleet Foxes hasreti sona eriyor, huzurlarınızda grubun yeni şarkısı: “Third of May / Ōdaigahara”

Amerikalı folk rock grubu Fleet Foxes, altı yıllık sessizliğini sonunda bozdu. Grup, 16 Haziran’da yayınlanacak üçüncü stüdyo albümünden ilk şarkıyla karşımızda.

2011 yılında yayınlanan Helplessness Blues albümünün ardından solo projelerine odaklanan Fleet Foxes üyeleri, bir süredir yeni bir albüm için hazırlıklarını sürdürüyordu. Önceki iki Fleet Foxes albümünde olduğu gibi Phil Ek’in prodüktörlüğünü üstlendiği Crack-Up isimli yeni albümde toplam on bir şarkı yer alıyor. Yaklaşık dokuz dakikalık uzunluğuyla söz konusu albümün en uzun şarkısı olan “Third of May / Ōdaigahara” da Crack-Up‘tan dinlemeye açılan ilk şarkı oldu. Fleet Foxes solisti Robin Pecknold ve Amerikalı fotoğrafçı Adi Goodrich ortaklığıyla hazırlanan lirik video eşliğinde Youtube’da yerini alan yeni Fleet Foxes parçası, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.

Seattle çıkışlı grubun üçüncü stüdyo albümü Crack-Up, 16 Haziran’da Nonesuch Records etiketiyle yayınlanıyor.