Flying Lotus, “Twin Peaks”in tema müziğini remiksledi

Müzik dünyasında kendi çalışmalarının yanı sıra remiksleriyle de tanınan Flying Lotus, Twin Peaks‘in kült tema müziğini katıldığı bir festivaldeki performansında remiksledi.

Seattle’da gerçekleşen bir festivalde sahne alan Flying Lotus, şu sıralar herkesin geri sayımını yaptığı kült televizyon dizisi Twin Peaks‘in müziklerine de yer verdiği performansı ile dikkat çekti. Dizinin Angelo Badalamenti imzalı tema müziğini canlı performansı esnasında remiksleyen Flying Lotus, festival katılımcılarını da şaşırtmayı başardı. Bir izleyici tarafından kayda alının performansın bir kısmını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.