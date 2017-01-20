Flying Lotus’un ilk uzun metraj filmi “Kuso”dan garipliklerle dolu bir fragman

Son yıllarda müziğin yanı sıra sinema alanındaki üretimleriyle de dikkat çeken Flying Lotus’un yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metraj olan Kuso, ilk gösterimini bu hafta sonu Sundance Film Festival kapsamında yapacak. Oyuncu kadrosunda Anders Holm, Hannibal Buress, Tim Heidecker ve George Clinton gibi isimlerin bulunduğu filmden fazlasıyla ilginç bir fragman görücüye çıktı.

Los Angeles’ta gerçekleşen bir depremin sonrasında olan olayları konu eden film, izleyicisine sıra dışı bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor. Tabii ki filmin yönetmenliğini üstlenen isim Flying Lotus olunca, Kuso‘yla ilgili en büyük merak uyandıran detaylardan biri de filmde duyacağımız müzikler. Filmden yayınlanan ilk fragman, Kuso‘da duyacağımız parçaların FlyLo’yla birlikte Aphex Twin, Thundercat, Angel Deradoorian, Kamasi Washington ve Busdriver gibi isimlere ait olduğuna işaret ediyor.

Flying Lotus’un senaryosunu David Firth ve Zack Fox’la yazdığı Kuso‘dan yayınlanan fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.