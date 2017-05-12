Yeni Fleet Foxes albümünün ikinci single’ı huzurlarınızda: “Fool’s Errand”

11 şarkıdan oluşan yeni Fleet Foxes albümü 16 Haziran’da yayınlanıyor. Crack-Up ismini taşıyacak albümden ikinci single dinleyiciyle buluştu.

“Third Of May / Ōdaigahara” isimli şarkıyla uzun süren sessizliğini bozan Fleet Foxes, dijital platformlar üzerinden yayınlanan ikinci single’ıyla albüm için geri sayımı hızlandırdı. Altı yıllık aranın ardından yayınlanacak albüm, grubun diskografisinin üçüncü uzunçaları olacak. Grubun solisti Robin Pecknold, Crack-Up albümünün bir önceki Fleet Foxes albümü Helplessness Blues‘a bağlantılı bir şekilde başladığını; ikinci albümün son parçası ve üçüncü albümün ilk parçasının ilişkili olduğunu açıkladı.

Kayıtlarının bir kısmı Jimi Hendrix’in kurduğu Electric Lady Studios’ta yapılan albüm, Nonesuch Records etiketiyle yayınlanacak. Crack-Up, ilk iki albümünü Sub Pop etiketiyle yayınlayan grubun Nonesuch kataloğunda yer alan ilk çalışması olacak. Yeni Fleet Foxes single’ı “Fool’s Errand” aşağıdaki bağlantıdan, Spotify aracılığıyla dinlenebilir.