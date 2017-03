Foton Kuşağı, “Fast For The 70s” albümünün lansman konserini 7 Nisan’da Peyote’de veriyor

Son olarak Did It Really Fade isimli EP ile karşımıza çıkan İstanbullu rock grubu Foton Kuşağı yeni bir albüm yayınlıyor. Fast For The 70’s ismini taşıyan yeni Foton Kuşağı albümünün lansman konseri 7 Nisan’da Peyote’de.

Paul Osterlund, Alper Erkut ve Matt Loftin’den oluşan Foton Kuşağı, geçtiğimiz aylarda Demonation Festivali No:7’ye konuk olmuştu. Kayıtları geçtiğimiz yılın son günlerinde yapılan Fast For The 70’s isimli yeni Foton Kuşağı albümüne ismini veren şarkının canlı performans klibini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Albümün lansman konseri 7 Nisan akşamı Peyote’de olacak. Ekibe o gece eşlik edecek olan grup Bakırköylü rock’n roll grubu Kozmik Yıkım olacak. Etkinliğin detayları için buraya tıklamanız yeterli.