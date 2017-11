Four Tet’ten Kaitlyn Aurelia Smith remiksi

Kaitlyn Aurelia Smith’in Western Vinyl etiketiyle yayınlanan yeni albümü The Kid‘de yer alan “I Will Make Room For You” parçası için Four Tet’in yaptığı remiks dinlemeye açıldı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda söz konusu albümü 2017’nin en iyi albümü olarak tanımlayan Four Tet, geride kalan birkaç yıl içinde The xx, Coldplay, CHVRCHES gibi isimlere yaptığı remikslerle de karşımıza çıkmıştı. Kaitlyn Aurelia Smith’in büyüleyici ve sarmal melodilerini, akılda kalıcı beat’ler eşliğinde farklı bir kıvama getiren Four Tet’in harika remiksi aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.