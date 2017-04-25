Fransız synth pop grubu Phoenix, dört yılın ardından yeni bir albüm yayınlıyor

Fransız synth pop grubu Phoenix, diskografisinin beşinci stüdyo albümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Glassnote etiketiyle yayınlanacak Ti Amo isimli albüm, grubun 2013’ten bu yana yayınladığı ilk albüm olacak.

Grup yaptığı açıklamada albümün, Paris’te terör saldırılarının yaşandığı çalkantılı bir dönemde kaydedilmesine rağmen yaz ve İtalyan diskosundan ilham alan fazlasıyla ‘renkli’ bir albüm olduğuna vurgu yapıyor. Bu yaz birçok Dour, Melt! Festival, NOS Alive ve büyük festivalin headliner’ları arasında bulunan Phoenix, yeni albümünü 9 Haziran’da yayınlıyor. Albümden detaylar ve ilk şarkının da önümüzdeki günlerde dinleyicilerle buluşması bekleniyor.

Son Phoenix albümü Bankrupt!‘ın açılış şarkısı “Entertainment” için çekilen klibi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.