Fred Armisen ve Carrie Brownstein’lı “Portlandia” sekizinci sezonu ile ekranlara veda edecek

Yedinci sezonu geçtiğimiz günlerde başlayan Portlandia‘nın, önümüzdeki sezon yayınlanacak sekizinci sezonunun dizinin final sezonu olacağı açıklandı.

2011 yılında Fred Armisen ve Carrie Brownstein’in Jonathan Krisel ile birlikte güçlerini birleştirerek yarattıkları komedi dizisi Portlandia, Oregon’da yaşayan bireylerin başına gelen eğlenceli hikayeleri konu alıyordu. Şu sıralar yedinci sezonu ile IFC ekranlarında olan dizinin geleceği ile ilgili açıklama bugün kanal tarafından yapıldı. 2018’de yayınlanacak olan sekizinci sezonun aynı zamanda final sezonu olacağını duyuran IFC, Portlandia hayranları için bir süredir beklenen haberi de vermiş oldu.