“Fullmetal Alchemist”in film uyarlaması hakkında merak uyandıran açıklamalar

Son dönemde birçok anime ve manganın canlı aksiyon uyarlamalarının yarattığı hayal kırıklığının ardından, yönetmenliğini Fumihiko Sori’nin üstlendiği Fullmetal Alchemist için süren geri sayım kimi şüphe ve gerginliği de beraberinde getirmişti. Filmin galasından önce konuşan yönetmen Sori, söz konusu filmin mangada anlatılanları alternatif bir görsellikle izleyiciye sunduğunun altını çizdi.

Filmin animeden uyarlanmadığını ısrarla söyleyen Fumihiko Sori, “Anime de mangadan yola çıkarak hazırlanmıştı, biz yeni bir görsellik yaratmayı tercih ettik” sözleriyle durumu özetledi. Yeni bir ekip kurarak yeni bir Fullmetal Alchemist yarattıklarını ifade eden yönetmen, seyircilerin bunu kabul etmesi durumunda seri için yeni bir dönemin başlayacağını düşündüğünü söyledi.

Ünlü manga sanatçısı Hiromu Arakawa’nın 2001 yılında başlattığı Fullmetal Alchemist serüveninin yeni halkası, 1 Aralık’ta Japonya’da izleyiciyle buluşacak. Galasını 30. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde yapan Fullmetal Alchemist‘in fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.