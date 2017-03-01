Future Islands, “Ran” parçası için çekilen klibi yayınladı

The Far Field adını taşıyan beşinci stüdyo albümünü 7 Nisan’da yayınlamaya hazırlanan Future Islands, yoldaki albümde yer alacak “Ran” isimli parçanın klibini paylaştı.

4AD etiketiyle yayınlanacak olan albümün kayıtları Grammy ödüllü prodüktör John Congleton eşliğinde Los Angeles’taki efsanevi Sunset Sound stüdyolarında gerçekleşti. Bugüne dek canlı davulların yer aldığı ilk Future Islands albümü olan The Far Field‘da bir parçada ekibe Blondie’nin efsanevi vokalisti Debbie Harry eşlik ediyor.

Daha önce Ra Ra Riot ve Mathieu Santos gibi isimlere çektiği ilginç kliplerle tanınan Albert Birney’nin yönetmenliğini üstlendiği “Ran” klibi aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.