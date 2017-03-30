FX dizisi “Legion”ın ikinci sezonu daha uzun olacak

FX ve Marvel ortak yapımı Legion, son dönemde izlediğimiz birçok çizgi roman uyarlamasından farklı bir yaklaşım ve anlatıyla izleyicilerin beğenisini kısa sürede toplamayı başardı. Dün yayınlanan bölümüyle ilk sezonu sona eren dizinin yaratıcısı Noah Hawley, ikinci sezona dair ilk ipuçlarını verdi.

Oyuncu kadrosunda Dan Stevens, Aubrey Plaza, Jean Smart, Rachel Keller ve Jemaine Clement’in yer aldığı Legion‘ın fazlasıyla karışık bir dizi olduğunun altını çizen Hawley, ilk sezon için sekiz bölümün yeterli olduğunu ve dizinin artık bir kimliğe büründüğünü dile getirdi. “Artık daha fazla genişleyebilme imkanımız var” diyen Hawley, on bölümden oluşmasını planladıkları ikinci sezon için şimdiden çalışmaya başladıklarını söyledi.

Diğer çizgi roman uyarlamalarından Gotham‘ın 22; Arrow‘un 23 bölümlük sezonları olduğu düşünülünce, Legion‘ın sezonları epey kısa gözükebilir. Fakat dizinin yaklaşık birer saatlik bölümlerindeki kendine has kurgusu ve sinematik anlatımı, kesinlikle Legion‘ı benzerlerinden ayırıyor.