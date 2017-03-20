FX, “Fargo”nun üçünü sezonundan bir teaser daha yayınladı

Başrollerinde Ewan McGregor, Carrie Coon, David Thewlis ve Mary Elizabeth Winstead gibi isimleri izleyeceğimiz yeni Fargo sezonundan kısa bir tadımlık daha görücüye çıktı.

2010 yılında geçecek olan yeni Fargo sezonunda Ewan McGregor’u ikiz kardeşleri canlandırırken izleyeceğiz. McGregor’un canlandıracağı ikizlerden Emmit Stussy, başarılı bir emlak zengini; Ray Stussy ise hayatındaki şanssızlıklardan dolayı ikizini suçlayan bir şartlı tahliye memuru.

Yeni Fargo sezonuna kavuşmak için 19 Nisan’a dek geri sayımımız sürecek. Noah Hawley’nin hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği 10 bölümden oluşacak yeni Fargo sezonundan yayınlanan yeni teaser aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.