FX, “Legion” dizisinin ikinci sezonu için anlaşmaya varıldığını duyurdu

Dün gece altıncı bölümü yayınlanan ve ilk sezonunun bitmesine yalnızca iki bölüm kalan FX’in Marvel ortaklığında hazırlanan dizisi Legion‘dan güzel haberler geldi. Bu sezonun en etkileyici yapımları arasında yer alan Legion, ikinci sezonuyla da FX ekranlarında olacak.

Fargo dizisinin de yaratıcısı olan Noah Hawley’nin Chris Claremont ve Bill Sienkiewicz imzalı Marvel serisinden televizyona uyarladığı Legion, özellikle sıra dışı kurgusu ve nefes kesen görsel efektleriyle kısa sürede büyük beğeni topladı. Marvel’ın bugüne dek sinema ve televizyonda yayınlanan uyarlamalarından epey farklı detaylarla bezeli dizinin oyuncu kadrosunda Dan Stevens, Aubrey Plaza, Rachel Keller, Jean Smart ve Mackenzie Gray gibi isimler bulunuyor.

FX’ten yapılan açıklamada, Legion‘ın süper kahraman türüne yeni bir yaklaşım getirdiğine vurgu yapılırken; dizinin ilk sezonunun kanal için şimdiden büyük bir başarı olduğu da belirtildi. Yaratıcı riskler almaktan çekinmeyen Noah Hawley’le yeniden çalışıyor olmanın kanal için bir ayrıcalık olduğu da açıklamada yer aldı.

Legion‘ın ikinci sezonu 2018’de yayınlanacak.