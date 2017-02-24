FX, üçüncü “Fargo” sezonunun ilk teaser’ını yayınladı

19 Nisan’da başlayacak olan Fargo‘nun üçüncü sezonu için heyecanlı geri sayımımız sürüyor. 2010 yılında geçecek ve oyuncu kadrosunda Ewan McGregor, Carrie Coon ve David Thewlis gibi isimleri bulunduran yeni Fargo sezonundan ilk teaser geldi.

Noah Hawley’nin Coen Kardeşler’in kült filminden televizyona uyarladığı dizinin yapımcıları arasında Joel ve Ethan Coen de bulunuyor.

Devasa bir Noel baba balonunu gördüğümüz, Fargo üçüncü sezon teaser’ı dün akşam FX’te yayınlanan ve yarıtıcısı yine Noah Hawley olan Legion‘ın üçüncü bölümü esnasında görücüye çıktı.