FX ve Donald Glover’dan animasyon “Deadpool” serisi geliyor

Son yılların en poüler süper kahramanlarından biri olan Deadpool‘un maceraları televizyona da taşınıyor. FX’de yayınlanacak ve Donald Glover’la kardeşi Stephen Glover’ın yapımcısı ve senaristi olacağı animasyon Deadpool serisi, 2018’de başlayacak.

Marvel’dan Jeph Loeb ve Jim Chory’nin de yapımcıları arasında bulunacağı yeni Deadpool animasyon serisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. İlk sezonuyla büyük övgü toplayan Atlanta‘nın ardından Glover ve FX’in ikinci iş birliği olacak Deadpool animasyon serisi için hazırlıklar şimdiden başladı. An itibariyle Han Solo filmi için Londra’da çekimlerde olan Donald Glover ve ekibinin senaryo için çalışması adına bir ofis kurulduğu gelen haberler arasında.

Yoldaki animasyon serisinin seslendirme kadrosu henüz belirlenmiş olmasa da Donald Glover’ın ana karakterlerden birini seslendirmesi muhtemel gözüküyor. Hem çizgi roman aleminde hem de daha önceki animasyon yapımlarda Deadpool karakteriyle bir arada gördüğümüz Cable, Wolverine ve Hulk gibi diğer Marvel kahramanlarının söz konusu seride karşımıza çıkıp çıkmayacağı da merak konusu.

Marvel sinematik evreninin her geçen yıl farklı kahramanlara odaklanan ya da tüm evreni kesiştiren filmlerle birlikte genişlemesinin ardından, yayınevinin farklı karakterleri için televizyon yapımları da peşi sıra gelmeye devam ediyor. Netflix ve Marvel arasındaki ortaklığın en merak edilen yapımlarından The Defenders, önümüzdeki haftalarda izleyiciyle buluşacak. Ayrıca Noah Hawley’nin müthiş X-Men uyarlaması Legion da şimdiden ikinci sezonu merakla beklenen dizilerin başını çekiyor.