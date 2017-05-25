“Game Of Thrones”un yedinci sezon fragmanı huzurlarınızda

HBO’nun ödül rekortmeni dizisi Game Of Thrones, merakla beklenen yedinci sezonuyla bu yaz izleyilerle buluşuyor. Dizinin yeni sezonundan ilk geniş fragman görücüye çıktı.

16 Haziran’da yayına başlayacak olan yedinci Game Of Thrones sezonu, yedi bölümden oluşacak ve dizinin şimdiye dek yayınlanmış en kısa sezonu olacak. Dizinin yapımcıları, toplamda yedi bölümden oluşacak yedinci sezonun prodüksiyon anlamında dizinin önceki sezonlarından çok daha detaylı ve etkileyici olacağını dile getiriyor. Yeni Game Of Thrones sezonunda Mastodon gitaristi Brent Hinds ve Grammy ödüllü müzisyen Ed Sheeran’ın kısa rollerle karşımıza çıkacağı da söylentiler arasında.

Diziden yayınlanan yeni fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Sekizinci sezonunun ardından sona erecek Game Of Thrones’un tam dört spin-off dizisi için de çalışmalar başladı.