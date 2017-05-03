Gaye Su Akyol’dan yeni klip: “Anlasana Sana Aşığım”

Huzurlarınızda Gaye Su Akyol’un son stüdyo albümü Hologram İmparatorluğu’nun ikinci klibi “Anlasana Sana Aşığım”.

Şu sıralar yurt dışındaki dinleyiciler ile buluşan ve kısa bir süre sonra yeniden Avrupa yollarına düşecek olan Gaye Su Akyol, geçtiğimiz aylarda yayınladığı yeni albümü Hologram İmparatorluğu‘nda yer alan “Anlasana Sana Aşığım” parçası için hazırladığı klibi yayınladı. Irmak Altıner’in yönetmenliğini yaptığı klipte, yine mistik görüntülerine rastladığımız Gaye Su Akyol’un parçasını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz. Sanatçıyla ilgili son dakika haberlerini ise buradan takip edebilirsiniz.