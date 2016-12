George Michael 53 yaşında hayatını kaybetti

Grammy ödüllü İngiliz pop müzisyeni George Michael, dün Oxfordshire’daki evinde henüz 53 yaşında hayatını kaybetti. Michael’ın ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak açıklandı.

Disko ve pop elementlerini harmanladığı ilk grubu Wham!’le 1980’li yıllarda üç albüm yayınlayan George Michael, sonraki dönemde solo kayıtlarıyla kariyerini sürdürdü. “Faith”, “Don’t Let The Sun Go Down On Me”, “Freedom ’90” ve “Careless Whisper” gibi hit şarkılara imza atan George Michael’ın menajeri Michael Lippman, müzisyenin evinde uyurken hayatını kaybettiğini açıklarken; kariyeri boyunca uyuşturucu kullanımıyla da gündemde olan Michael’ın ölümünün bu detayla ilişkilendirilemeyeceğini ve beklenmedik bir şekilde gerçekleştiğini dile getirdi. İngiliz müzisyen iki yıl önce de dolaşım yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi görmüştü.

Otuz yılı aşan kariyerine birçok prestijli ödül ve başarılı albüm sığdıran George Michael, son olarak 2014 yılında Symphonica isimli konser albümünü yayınlamıştı. İngiltere’deki radyo yayınlarını denetleyen kuruluş olan Radio Academy’nin istatistiklerine göre 1984-2004 yılları arasında ülkedeki radyolarda en sık çalan müzisyen olan George Michael, birçok efsanevi müzisyenin hayatını kaybettiği 2016’nın son günlerinde aramızdan ayrıldı.