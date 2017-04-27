George Miller açıkladı: İki yeni “Mad Max” filminin senaryosu hazır

Başrolünde Tom Hardy ve Charlize Theron’u izlediğimiz ve muhteşem görselliğiyle son yılların en etkileyici aksiyonlarından biri olan Mad Max: Fury Road‘un devamının nasıl olacağına dair resmi açıklamalar henüz gelmiş değil. The Independent’a konuşan yönetmen George Miller, serinin devamı niteliğinde olacak iki filmin senaryosunun tamamlandığını müjdeledi.

Mad Max: Fury Road‘un senaryosunu birlikte yazan George Miller ve Nico Lathouris ikilisinin ellerinden çıkan iki yeni Mad Max senaryosuna dair ilk ipuçları da Miller’ın röportajında ortaya çıktı. Filmdeki çeşitli karakterlerin geçmişlerine ve özel hikayelerine odaklandıklarının altını çizen Miller, Mad Max‘in distopik dünyasını derinlemesine işlediklerini ve ilk filmde yer alan detayların bazılarının göze çarpmayan taraflarını ön plana çıkarmaya çalıştıklarına değindi.

2015 yılında vizyona giren Mad Max: Fury Road‘un vahşi bir anlatımı olduğuna dikkat çeken Miller, bu tür filmlerde hikayenin dengeyi kurması açısından çok titiz bir şekilde oluşturulması gerektiğini ve bu sebeple yeni filmler için sabırsız olmamaya çabaladıklarını da sözlerine ekledi. “Eğer gezegenler doğru hizaya gelirse, iki Mad Max filmi daha yapabiliriz” diyen George Miller, prodüksiyon takvimine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.