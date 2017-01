George R.R. Martin’den kısa bir “Game Of Thrones” hikayesi geliyor

A Song of Ice and Fire serisinin uzun zamandır merakla beklenen yeni kitabı “Winds of Winter” için henüz somut gelişmeler olmasa da; serinin yaratıcısı George R.R. Martin’den Game Of Thrones hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. 10 Ekim’de satışa sunulacak Book Of Swords isimli derlemede Martin’in yazdığı ve söz konusu evrende geçen kısa bir hikaye yer alacak.

On beş farklı fantastik hikayeden oluşacak Book Of Swords’ta karşımıza çıkacak yeni hikayenin hangi dönemde geçeceği veya kitaplar ve dizi uyarlamasında yer alan karakterlerden hangilerinin karşımıza çıkacağı henüz bilinmiyor. Martin, aynı evrende farklı zaman diliminde geçen olayları hikayeleştirmeyi sevdiğini daha önce yaptığı yayınlarla da belli etmişti. A Song of Ice and Fire‘daki olayların doksan yıl öncesinde gerçekleşen üç hikayeden oluşan Tales of Dunk and Egg 2005 yılında yayınlanmıştı.

George R.R. Martin’in kısa sürede fenomene dönüşen kitap serisinden uyarlanan Game Of Thrones‘un yeni sezonu bu yaz HBO’da başlıyor. A Song of Ice and Fire serisinin yeni kitabı içinse bekleyiş daha uzun sürecekmiş gibi gözüküyor.