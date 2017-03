Geraldine Chaplin, ikinci “Jurassic World” filminde rol alacak

Son olarak A Monster Calls filminde karşımıza çıkan Geraldine Chaplin, söz konusu filmin yönetmeni J.A. Bayona’nın yönetmenliğini üstleneceği bir sonraki filmde de rol alacak. Chaplin, Jurassic World serisinin henüz ismi açıklanmamış olan ikinci filminin oyuncu kadrosuna katıldı.

Doctor Zhivago, Jane Eyre, Talk To Her ve öz babası Charlie Chaplin’in hayatını konu eden Chaplin gibi filmlerdeki performanslarıyla akıllarda yer eden Geraldine Chaplin, İspanyol yönetmen J.A. Bayona’yla bugüne dek birçok filmde çalıştı. Yönetmenin A Monster Calls‘tan önce yayınlanan The Impossible ve The Orphanage filmlerinde kamera karşısına geçen 73 yaşındaki oyuncunun, senaryosu Derek Connolly ve Colin Trevorrow imzası taşıyan yeni Jurassic World filminde hangi karakterle karşımıza çıkacağı henüz açıklanmış değil.

J.A. Bayona, dün resmi Twitter hesabı vasıtasıyla Geraldine Chaplin’in Jurassic World evrenine katıldığını açıkladı. Filmde rol alacak diğer isimler arasında Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Toby Jones ve James Cromwell bulunuyor.